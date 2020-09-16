Учёные доказали возможность существования алмазных экзопланет

https://static.news.ru/photo/4dedd550-f841-11ea-86ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Новое исследование показало, что за пределами нашей солнечной системы могут существовать планеты с таким высоким содержанием углерода, что они состоят из алмазов. Эксперимент провели сотрудники Университета штата Аризона и Чикагского университета.

Дело в том, объясняют учёные, что наше Солнце имеет низкое соотношение углерода и кислорода. Планеты, сформировавшиеся вокруг него, больше похожи на Землю. Содержание алмазов на Земле очень низкое, всего 0,001 процента; она состоит в основном из силикатов и оксидов. Однако вокруг звезды с высоким соотношением углерода к кислороду можно было бы увидеть планеты, в которых гораздо больше алмазов.

Эти экзопланеты не похожи ни на что в нашей солнечной системе, — говорит ведущий автор Харрисон Аллен-Саттер, слова которого приводит Independent.

Исследование опубликовано в The Planetary Science Journal. Его авторы предполагают, что до тех пор, пока присутствует вода, углерод может превращаться в алмаз и силикат. Учёные пришли к такому выводу, воссоздав внутреннюю часть карбидной (соединение углерода и другого металла) экзопланеты с помощью тепла и высокого давления.

Они погрузили карбид кремния в воду и зажали образец между алмазными ячейками под высоким давлением. После этого карбид и воду нагрели. В результате тепла и давления карбид кремния вступил в реакцию с водой, образуя алмазы и кремнезём.

Маловероятно, что эти алмазные планеты станут основой внеземной жизни. Планеты, богатые углеродом, слишком трудны для того, чтобы быть геологически активными, что делает состав их атмосферы непригодным для жизни.

Независимо от обитаемости, это ещё один шаг, который поможет нам понять и охарактеризовать наши постоянно растущие и улучшающиеся наблюдения за экзопланетами. Чем больше мы узнаем, тем лучше мы сможем интерпретировать новые данные из предстоящих будущих миссий, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба и римский космический телескоп Нэнси Грейс, чтобы понять миры за пределами нашей солнечной системы​, — отметил Аллен-Саттер.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин. Исследователи предполагают, что он может иметь биологическое происхождение.