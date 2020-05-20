Учёные доказали возможность нервных клеток восстанавливаться

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Научные специалисты Медицинской школы Университета Колорадо провели ряд экспериментов на мышах, в результате чего была доказана способность клеток центральной нервной системы восстанавливаться самостоятельно.

Все используемые для опытов грызуны страдали от рассеянного склероза. Как выяснилось в ходе исследования, на стимуляцию клеточных процессов, очень важных для неврологической функции олигодендроцитов, влияет двигательное обучение.

В результате эксперимента учёные оценили состояние клеток и клеток-предшественников.

В итоге зрелые клетки смогли самостоятельно восстановить нервную систему, создавая новые миелиновые оболочки. После этого нервные волокна окружались, что способствовало ускорению передачи импульсов из мозга и обратно, передаёт портал «ПолитЭксперт».

Как ранее писал NEWS.ru, исследователи из Дании и Соединённых Штатов Америки заявили, что нейроны гигантоклеточного ядра ствола мозга могут управлять асимметричными передвижениями мышей. При стимуляции левого гигантоклеточного ядра животные поворачивали налево.