Учёные доказали связь между эмоциями и прикосновениями к разным текстурам

https://static.news.ru/photo/50b4920a-7e2b-11ea-b74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Российские учёные установили, что ощущения от прикосновений к различным поверхностям влияют на возникновение определённых эмоций у человека. Они считают, что результаты их исследования помогут подробнее изучить восприятие эмоций через прикосновение к предметам.

Исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) и НИИ «Высшая школа экономики» опубликовали результаты своей работы в журнале Consciousness and Cognition. Они доказали, что различные структуры материалов ассоциируются у людей с разными категориями эмоций: мех и бархат — с радостью, мрамор и стекло — с грустью, металлическая щётка — со страхом и гневом.

В исследовании приняли участие 108 добровольцев, которые с закрытыми глазами ощупывали различные текстуры и ассоциировали их с шестью базовыми эмоциями: радостью, страхом, гневом, удивлением, печалью и отвращением.

Индивидуальные особенности восприятия своих эмоций могут быть связаны с тем, насколько сильные негативные эмоции ассоциируются с текстурами, — считает старший научный сотрудник Центра экспериментальной психологии МГППУ Ольга Королькова.

Специалисты планируют продолжить исследование и выяснить, какие именно свойства материалов объясняют их ассоциации с различными категориями эмоций и влияет ли на восприятие ассоциация материалов с типичными предметами, которые из них сделаны.

Как писал NEWS.ru, Российская академия наук (РАН) по поручению правительства России намерена создать научный центр психологии и социологии чрезвычайных ситуаций. Как сообщил президент РАН Александр Сергеев, центр будет изучать проблемы общества, возникающие в период эпидемий и пандемий. В настоящее время АН обсуждает варианты его создания. Академик отметил, что сейчас медики и биологи сконцентрировали свои усилия на борьбе с коронавирусом, однако на фоне пандемии в обществе появились серьёзное беспокойство и страх, с которыми надо работать.