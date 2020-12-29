Учёные доказали, что пьяницам сложнее испытать сочувствие

https://static.news.ru/photo/36a711be-49d5-11eb-9f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты из Сассекского университета установили, что периодически злоупотребляющим алкоголем людям необходимо затрачивать больше времени и ресурсов мозга, чтобы распознать боль окружающих и испытать к ним сочувствие.

Участие в исследовании принял 71 доброволец в возрасте от 18 до 23 лет из Франции и Англии. Из них часть употребляла спиртное «запойно» (в среднем 128 г в неделю), а другие — умеренно.

Автор исследования Шарлотта и её коллеги показывали участникам эксперимента различные картинки и просили их определить, изображена ли на них сцена боли или нет. При этом в половине задач испытуемые представляли, что пережили предлагаемые ситуации сами, а во второй половине — другой человек.

В итоге учёные выяснили, что будучи трезвыми пьяницы медленнее реагировали на изображения, направленные на вызов сочувствия, передаёт NeuroImage: Clinical.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные сообщили, что этанол блокирует высвобождение норадреналина в клетках. Это вещество повышает внимание и стимулирует мозговые цепи, которые отвечают за бдительность. В исследовании приняли участие сотрудники Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио (США), Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (США) и Гейдельбергского университета в Германии.