Учёные Австралии предложили лечить болезнь Альцгеймера ультразвуком

Исследователи Бергхоферского медицинского научно-исследовательского института (БНИИ) Квинслендского университета Брисбена считают реальностью излечивать людей от болезни Альцгеймера с помощью ультразвука.
Учёные предложили с помощью сфокусированных ультразвуковых волн доставлять лекарственные вещества непосредственно к поражённым тканям головного мозга,
Эффективность данной методики уже была проверена в опытах на мышах. Следующим шагом должен стать «перенос опыта работы с животными на человека».
Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные предложили лечить тяжёлые генетические заболеваний у детей ещё в утробе матери.
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