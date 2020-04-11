Учёные Австралии предложили лечить болезнь Альцгеймера ультразвуком

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Исследователи Бергхоферского медицинского научно-исследовательского института (БНИИ) Квинслендского университета Брисбена считают реальностью излечивать людей от болезни Альцгеймера с помощью ультразвука.

Учёные предложили с помощью сфокусированных ультразвуковых волн доставлять лекарственные вещества непосредственно к поражённым тканям головного мозга, сообщает StemCellReports.

Эффективность данной методики уже была проверена в опытах на мышах. Следующим шагом должен стать «перенос опыта работы с животными на человека».

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные предложили лечить тяжёлые генетические заболеваний у детей ещё в утробе матери.