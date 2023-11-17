Ученый рассказал, когда земляне полетят на Марс Физик Натан Эйсмонт заявил, что люди полетят на Марс в нынешнем веке

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Люди смогут полететь на Марс уже в XXI веке, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, существующие технологии позволяют как долететь до Марса, так и организовать там поселения.

Мы (люди. — NEWS.ru), конечно же, полетим на Марс. Просто это произойдет, наверное, не в следующем десятилетии. А вот в текущем столетии это случится почти наверняка, — сказал ученый.

Он объяснил, что объективным показателем для таких суждений является технологический прогресс человечества. Разработанные к настоящему времени технологии уже применимы в условиях красной планеты, а значит, полет туда точно состоится, считает физик.

Тот же Илон Маск (основатель Space X и Tesla. — NEWS.ru) — не просто фантазер. Отвергать с порога его идеи по колонизации Марса нельзя. Может, это произойдет не в те сроки, о которых он говорит. Но почему бы этому не случиться? — заметил Эйсмонт.

Ранее американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что первая «процветающая база» может заработать на Марсе уже через 15 лет. Так миллиардер прокомментировал новость своей компании SpaceX о том, что 15 лет назад ракета Falcon 1 стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.