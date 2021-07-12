Учёный объяснил, почему человечество глупеет

Человечество очень медленно глупеет, и для этого есть все предпосылки, считает учёный-физик Борис Штерн. Об этом пишут «Новые Известия».

Вроде бы к этому есть предпосылки: прекращение естественного отбора на смекалку, отрицательная корреляция между рождаемостью и образованностью. Также есть и наблюдаемые признаки, — считает учёный.

На сегодняшний день становится всё больше троечников и двоечников с явными признаками антиинтеллектуализма, которые задают тон в обществе, отметил эксперт.

Кроме того, стоит обратить внимание на комментарии пользователей в Сети. У ряда пользователей нет ни этики общения, ни каких-то понятий, и от этого хочется хвататься за голову, рассказывает специалист.

Пока кажется очень далёкой ситуация, когда менее одарённые люди будут править всем, но есть все предпосылки для этого. Уже сейчас не слишком одарённое большинство, пользуясь современными инструментами, перетягивает инициативу в свои руки, резюмировал Штерн.

Ранее учёные Медицинского центра Джорджтаунского университета США опровергли популярное мнение о том, что с возрастом умственные способности человека ухудшаются.