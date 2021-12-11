Препарат от алкоголизма может оказаться эффективен против COVID-19

Американские учёные опубликовали исследование, показывающее, что приём препарата для лечения алкоголизма «Дисульфирама» уменьшает риск COVID-19. По словам заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислава Отставнова, эффективность данного препарата предполагалась с самого начала пандемии. Об этом пишут «Известия».

Исследование американцев показало , что у людей, лечившихся от алкоголизма с помощью данного препарата, риск заражения COVID-19 оказался ниже на 34%. Кроме того, ни один из этих людей не умер от заражения коронавирусом. Всего учёные использовали для анализа данные 944 127 человек, из которых препарат принимали 2 233 человека.

Возможная польза от применения «Дисульфирама» в задачах борьбы с COVID-19 была обоснована моделированием ещё в первые месяцы пандемии. Предполагалось, что препарат связывается с одним из белков коронавируса (главной протеазой) и нарушает его работу, — заявил Отставнов.

Он также рассказал, что предполагалось наличие дополнительного механизма работы, заключающегося в противодействии уменьшению количества глутатиона. Это важный антиоксидант, недостаток которого в организме при COVID-19 не предвещает ничего положительного.

Таким образом, исследование учёных из США позволяет предположить, что польза от применения препарата реальна и существует не только в результатах расчётов специалистов.

Однако делать какие-либо окончательные выводы пока рано, следует дождаться независимого подтверждения результатов наблюдений, подчеркнул Отставнов.

Ранее вирусолог Альтштейн заявил, что максимальную защиту от COVID-19 обеспечит двойная вакцинация. Необходимо совокупное применение инъекции и назальной вакцины. Таким образом вирус не сможет проникнуть через слизистую.