Препарат от алкоголизма может оказаться эффективен против COVID-19
Учёные в США назвали препарат от алкоголизма «Дисульфирам» эффективным от COVID
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:08, 13 декабря 2021
Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press
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Американские учёные опубликовали исследование, показывающее, что приём препарата для лечения алкоголизма «Дисульфирама» уменьшает риск COVID-19. По словам заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислава Отставнова, эффективность данного препарата предполагалась с самого начала пандемии. Об этом пишут «Известия».
Исследование американцев показало, что у людей, лечившихся от алкоголизма с помощью данного препарата, риск заражения COVID-19 оказался ниже на 34%. Кроме того, ни один из этих людей не умер от заражения коронавирусом. Всего учёные использовали для анализа данные 944 127 человек, из которых препарат принимали 2 233 человека.
Возможная польза от применения «Дисульфирама» в задачах борьбы с COVID-19 была обоснована моделированием ещё в первые месяцы пандемии. Предполагалось, что препарат связывается с одним из белков коронавируса (главной протеазой) и нарушает его работу, — заявил Отставнов.
Он также рассказал, что предполагалось наличие дополнительного механизма работы, заключающегося в противодействии уменьшению количества глутатиона. Это важный антиоксидант, недостаток которого в организме при COVID-19 не предвещает ничего положительного.
Таким образом, исследование учёных из США позволяет предположить, что польза от применения препарата реальна и существует не только в результатах расчётов специалистов.
Однако делать какие-либо окончательные выводы пока рано, следует дождаться независимого подтверждения результатов наблюдений, подчеркнул Отставнов.
Ранее вирусолог Альтштейн заявил, что максимальную защиту от COVID-19 обеспечит двойная вакцинация. Необходимо совокупное применение инъекции и назальной вакцины. Таким образом вирус не сможет проникнуть через слизистую.