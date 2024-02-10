Ученые выяснили, почему чернобыльские волки-мутанты не умирают от рака Биолог Лав: волки в Чернобыле имеют геном, позволяющий им не умереть от рака

Волки, обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), обладают геномом, который позволяет им выжить при раке от радиации, следует из статьи по исследованию биолога из Принстонского университета Кары Лав, опубликованной на сайте Общества интегративной и сравнительной биологии. Группе ученых под ее руководством пришлось прервать исследование из-за пандемии и конфликта между Россией и Украиной.

Лав и ее коллеги отправились в зону отчуждения в 2014 году. Ученые взяли анализы крови у местных волков и надели на них ошейники с датчиками GPS и дозиметрами, чтобы отслеживать их перемещения и тот уровень радиации, которому они подвергаются. Оказалось, что доза радиации, которой подвержены животные в Чернобыле, составляет более 11,28 миллибэр — это у шесть раз больше, чем способен вынести организм.

Лав обнаружила, что у чернобыльских волков изменена иммунная система, подобно больным раком, проходящим лучевую терапию... Она определила конкретные области генома волка, которые кажутся устойчивыми к повышенному риску рака, — говорится в публикации.