https://static.news.ru/photo/175ead86-363e-11ea-a374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aditya Sainiarya/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Исследовательская группа факультета естественных наук Копенгагенского университета обнаружила, что тихоходки уязвимы к длительному воздействию высоких температур. Эти крошечные живые существа известны своей исключительной терпимостью к экстремальным условиям окружающей среды. Однако и для них последствия глобального потепления могут быть драматичными, считают учёные.

Тихоходки, или водяные медведи (лат. — Тardigradа), — тип микроскопических беспозвоночных размером 0,1–1,5 мм. В исследовании, опубликованном недавно в Scientific Reports, биологи Копенгагенского университета представили результаты изучения устойчивости этих животных к высоким температурам. В частности, оценивалось влияние жары.

Для исследователей стал неожиданностью тот факт, что средняя летальная температура для активных тихоходок составляет 37,1°C. Периоды акклиматизации, даже если они короткие, позволяют сдвинуть губительную жару до отметки в 37,6°C. При этом учёные отмечают, что в последнее время в Дании летом термометры нередко показывают 36,4°C.

Такая относительно невысокая стойкость удивительна. До недавнего времени водяные медведи считались «неубиенными тварями». Во многом их устойчивость к агрессивной внешней среде связана со способностью впадать в анабиоз — обратимый биологический процесс. За счёт него они способны выносить кислородное истощение (аноксибиоз), высокие концентрации токсикантов (хемобиоз) и растворённых веществ (осмобиоз), а также экстремально низкие температуры (криобиоз).

Ранее учёными из разных стран было доказано, что тихоходки могут находиться до 20 месяцев в жидком кислороде при температуре в −193 °C. В жидком гелии они выдерживают около восьми часов, оживая при оттаивании. Им не страшно давление около 6 тыс. атмосфер. Они способны выжить в вакууме, выдержать космическое излучение и облучение ультрафиолетом A и B (длина волны 280–400 нм) и радиацией (570 тыс. рентген).

Датчане проверили влияние высоких температур и на впавших в анабиоз тихоходках и выяснили, что летальная температура составляет 82,7°C — не так уж и много. Биологи из Копенгагенского университета пришли к выводу: выносливость Tardigradа к высоким температурам заметно ограничена, и это может фактически быть ахиллесовой пятой сверхустойчивых тихоходок.

NEWS.ru ранее сообщал, что учёные обнаружили в организме тихоходок белок, способный защитить человеческий организм от радиации.