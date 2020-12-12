Учёные выяснили, что бактерии в кишечнике могут приводить к депрессии

https://static.news.ru/photo/7daca572-3dfc-11eb-b79f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Французские учёные в ходе экспериментов на лабораторных мышах выяснили, что в результате стресса или пересадки препаратов микрофлоры от перенёсших стресс грызунов изменяется работа эндоканнабиноидной системы. По мнению специалистов, это может приводить к развитию депрессии.

Авторы исследования доказали, что у лабораторных мышей с депрессией, искусственно вызванной стрессом, меняется также и микрофлора. При этом их подавленное состояние можно передать и здоровым животным с помощью фекальной трансплантации — пересадки препаратов микрофлоры, выделенной из «депрессивных» мышей.

Учёные выяснили, что при этом заметно изменяется работа эндоканнабиноидной системы — одного из ключевых механизмов регуляции нейронов и всего организма. Такие сигнальные молекулы и рецепторы впервые были обнаружили в 1990-х годах при изучении наркотических эффектов действующего вещества конопли — тетрагидроканнабинола, передаёт Nature.

Исследования показывают, что дисбиоз микробиоты, вызванный хроническим стрессом, влияет на метаболизм липидов и образование eCB, что приводит к снижению передачи сигналов в системе eCB, а также к снижению нейрогенеза взрослых в гиппокампе. Это может быть путь, по крайней мере частично, который связывает дисбиоз микробиоты с расстройствами настроения, которые могут влиять на состав микробиоты кишечника через физиологические изменения и модуляцию иммунной системы.

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