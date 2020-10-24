Учёные вырастили живые лёгкие для изучения коронавируса

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Группа учёных вырастила модель лёгких из стволовых клеток, которые помогли изучить течение коронавирусной инфекции на ранней стадии.

Исследователи использовали выращенную модель живых лёгких для тестирования препаратов от COVID-19. Это помогло определить причину, по которой коронавирус протекает у пациентов с разной тяжестью.

Попадая в лёгкие, инфекция заражает все доступные ей клетки всего за шесть часов. Организм начинает вырабатывать иммунный ответ уже через 48 часов. Ещё через 12 часов учёные зафиксировали образовавшиеся в органе повреждения лёгочной ткани, говорится в исследовании, опубликованном в издании Cell Stem Cells.

Ранее группа японских исследователей вырастила из человеческих клеток миниатюрные бронхи для изучения коронавируса и создания лекарства против инфекции. Размер мини-бронхов составляет всего около 0,2 мм. Основой для них послужили клетки, взятые из соединительной ткани трахеи. В качестве первого эксперимента учёные заразили искусственные бронхи коронавирусом, а затем применили препарат «Камостат», используемый для лечения ряда вирусных заболеваний и некоторых форм рака. Им удалось добиться снижения вирусной нагрузки на подопытный орган, писал NEWS.ru.