Ученые выделили 28 нейтрализующих коронавирус антител

Немецкие учёные вместе с израильскими коллегами выделили 28 антител, которые с большой вероятностью могут нейтрализовать коронавирус. Они связываются с белком патогена и препятствуют проникновению вируса в здоровые клетки.
Исследователи изучили более 4000 специфических B-клеток крови, взятой у 12 переболевших COVID-19 пациентов. В результате специалисты частично расшифровали механизм образования антител, реконструировали их в лаборатории и проверили эффективность этих белков в борьбе с инфекцией.
Изучение характеристики антител продолжается совместно с фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim. Специалисты надеются, что их можно будет использовать в лечении от заболевания.Предполагается, что клинические исследования могут начаться уже в этом году.
Учёные допускают, что нейтрализующие вирус антитела действуют несколько недель и в этот период способны защищать человека от заболевания. Это подтверждается и исследованием китайских специалистов, которые пришли к выводу, что антитела живут не больше двух месяцев. Авторы этого исследования говорят, что их результаты предостерегают от
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