Наука

Ученые выделили 28 нейтрализующих коронавирус антител

20:25, 09 июля 2020
Фото: Marijan Murat/Global Look Press

Немецкие учёные вместе с израильскими коллегами выделили 28 антител, которые с большой вероятностью могут нейтрализовать коронавирус. Они связываются с белком патогена и препятствуют проникновению вируса в здоровые клетки.

Исследователи изучили более 4000 специфических B-клеток крови, взятой у 12 переболевших COVID-19 пациентов. В результате специалисты частично расшифровали механизм образования антител, реконструировали их в лаборатории и проверили эффективность этих белков в борьбе с инфекцией.

Изучение характеристики антител продолжается совместно с фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim. Специалисты надеются, что их можно будет использовать в лечении от заболевания.Предполагается, что клинические исследования могут начаться уже в этом году.  

Учёные допускают, что нейтрализующие вирус антитела действуют несколько недель и в этот период способны защищать человека от заболевания. Это подтверждается и исследованием китайских специалистов, которые пришли к выводу, что антитела живут не больше двух месяцев.  Авторы этого  исследования говорят, что их результаты предостерегают от «паспортов иммунитета» или воплощения идеи о том, что переболевшим COVID-19 должен быть предоставлен какой-то особый статус, позволяющий им путешествовать или возвращаться на работу, писал NEWS.ru.

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