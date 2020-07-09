Ученые выделили 28 нейтрализующих коронавирус антител

https://static.news.ru/photo/303761c4-c20a-11ea-a1ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/Global Look Press

Немецкие учёные вместе с израильскими коллегами выделили 28 антител, которые с большой вероятностью могут нейтрализовать коронавирус. Они связываются с белком патогена и препятствуют проникновению вируса в здоровые клетки.

Исследователи изучили более 4000 специфических B-клеток крови, взятой у 12 переболевших COVID-19 пациентов. В результате специалисты частично расшифровали механизм образования антител, реконструировали их в лаборатории и проверили эффективность этих белков в борьбе с инфекцией.

Изучение характеристики антител продолжается совместно с фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim. Специалисты надеются, что их можно будет использовать в лечении от заболевания.Предполагается, что клинические исследования могут начаться уже в этом году.