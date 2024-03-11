Ученые узнали, что происходит в нашей голове при попытках сосредоточиться Nature Human Behaviour: отсутствие внимания не говорит о недостатке ума

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Невозможность для людей быть постоянно сосредоточенными связана с тем, что человеческий мозг должен одновременно сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов и отсеивать всю незначительную информацию, сказано в исследовании нейробиологов из Университета Брауна, опубликованном в журнале Nature Human Behaviour. Это говорит о превосходстве ментальной координации над умственными способностями.

Подобно тому как мы объединяем более 50 мышц для того, чтобы, например, есть палочками, мы можем координировать несколько различных форм внимания для выполнения умственных действий, — пояснил ведущий автор статьи, нейробиолог Харрисон Ритц.

Участники эксперимента должны были смотреть на клубящуюся массу зеленых и фиолетовых точек, движущихся влево и вправо, подобно рою светлячков, и различать их движение и цвет. Как выяснилось, в процессе были задействованы две области мозга, одна из которых отслеживала, что происходит с точками, а другая «контролировала» цвет. В итоге выяснилось, что интеллект человека зависит не только от умственных способностей, но и от способности мозга «фильтровать» поступающую информацию.

Когда люди говорят об ограничениях разума, они часто подразумевают, что «у человека просто недостаточно умственных способностей» или «ему не хватает вычислительной мощности» <...> [Однако] дело не в том, что наш мозг слишком прост, а в том, что он очень сложен, и именно координация наиболее трудна, — заключил исследователь.

Ранее ученые выяснили, что прослушивание музыки активизирует в человеческом мозге особый тип нейронов, которые пытаются предсказывать следующие ноты. Участникам эксперимента было предложено прослушать несколько отрывков из песен и запись набора фраз. В итоге авторы исследования пришли к выводу, что для оценки высоты тона в речи и в музыке используются одни и те же нейроны, но для предугадывания нот задействуется их особый тип. Этот механизм эксперты объяснили наличием у человека определенных музыкальных паттернов.