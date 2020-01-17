https://static.news.ru/photo/0e5ab3c2-392e-11ea-9717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новое исследование показало, что кошки с удовольствием лакомятся человеческими трупами. Исследователи из Университета Колорадо взялись целенаправленно изучать патологическое поведение этих животных после того, как они обнаружили двух кошек, прокравшихся в морг исследовательского центра и устроивших пир непосредственно на разлагающихся трупах.

Лакомство приглянулось хвостатым — они возвращались в лабораторию несколько раз, чтобы снова пожевать человеческие туши. Особенный гастрономический интерес для беспринципных обжор представляли ткани рук.

Например, одна из кошек сосредоточила свое внимание на теле 79-летней женщины, в основном поедая мягкие ткани на её левой руке и груди. При этом исследователи обнаружили, что каждая из кошек возвращалась к одному и тому же трупу — условно «своему».

Сара Карча, автор исследования, пояснила, что главная теория, объясняющая поведение кошек-людоедов, основывается на том, что кошки — весьма придирчивые едоки. Как только они найдут еду, которая им нравится, они «будут придерживаться этого рациона».

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