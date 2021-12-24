Учёные: третья доза вакцины от Pfizer высокоэффективна против «омикрона»

Группа учёных из Гонконга опубликовала научную работу, в которой говорится, что третья доза вакцины Comirnaty, разработанной немецкой компанией BioNTech в сотрудничестве с американской Pfizer, предоставляет высокий уровень защиты против штамма коронавируса «омикрон».

Результаты исследования показывают, что антитела, выработанные после двух доз Comirnaty или CoronaVac (производится китайской фирмой Sinovac. — NEWS.ru) не способны нейтрализовать вирус «омикрон». В то же время бустерная прививка Comirnaty обеспечивает необходимый уровень защиты против варианта «омикрон», — говорится в исследовании.

Учёные из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга также упомянули, что третья прививка CoronaVac не предоставляет такой же гарантии защиты.

Профессор Дэвид Хуэй назвал вакцинацию «делом чрезвычайной важности» и подчеркнул, что эпидемия «омикрона» в ЮАР и Великобритании заметно менее опасна среди вакцинированных и переболевших граждан.

Для достижения оптимального уровня защиты третья прививка должна быть сделана примерно через шесть месяцев после второй дозы любого из двух препаратов, — отметил его коллега профессор Малик Пейрис.

Британские исследователи ранее заявили, что третья доза вакцины усиливает защиту организма на 70–75% против «омикрона», что заметно ниже, чем от «дельта»-штамма.