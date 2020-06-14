Учёные считают, что коронавирус провоцирует развитие диабета

Международная группа учёных пришла к выводу, что коронавирус нового типа не только осложняет течение болезни у больных диабетом, но может и спровоцировать развитие диабета. Так, у COVID-пациентов были выявлены случаи приобретения диабета с аномальными эндокринными изменениями, включая серьёзные, угрожающие жизни проявления.
Результаты исследования
Эндокринологи предполагают, что проникнув в эти органы и ткани, коронавирус провоцирует многочисленные дисфункции в механизме обмена сахаров, вызывая своего рода эндокринный хаос.
Мы пока не знаем, являются ли эти начальные проявления заболевания диабетом первого и второго типов либо это диабет совершенно нового типа. Это пока не изучено, — говорит профессор метаболической хирургии Лондонского королевского колледжа Франческо Рубино.
Ранее учёные Медицинской школы Орегонского университета здоровья и науки в Портленде (штат Орегон) разработали инъекционный прибор с инсулином, регулируемый дистанционно. Аппарат должен значительно облегчить жизнь больным сахарным диабетом первого типа, так как работает на основе искусственного интеллекта, писал NEWS.ru.
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