Учёные считают, что коронавирус провоцирует развитие диабета

https://static.news.ru/photo/cef23ef0-ae42-11ea-a015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная группа учёных пришла к выводу, что коронавирус нового типа не только осложняет течение болезни у больных диабетом, но может и спровоцировать развитие диабета. Так, у COVID-пациентов были выявлены случаи приобретения диабета с аномальными эндокринными изменениями, включая серьёзные, угрожающие жизни проявления.

Результаты исследования опубликованы в последнем выпуске американского медицинского журнала New England Journal of Medicine. Учёные до сих пор не знают, каким образом вирус SARS-Cov-2 увеличивает риски для больных диабетом, а также провоцирует само эндокринное заболевание. Однако из предыдущих исследований известно, что возбудитель проникает не только в ткани лёгких, но также и в другие органы и системы человеческого организма.

Эндокринологи предполагают, что проникнув в эти органы и ткани, коронавирус провоцирует многочисленные дисфункции в механизме обмена сахаров, вызывая своего рода эндокринный хаос.

Мы пока не знаем, являются ли эти начальные проявления заболевания диабетом первого и второго типов либо это диабет совершенно нового типа. Это пока не изучено, — говорит профессор метаболической хирургии Лондонского королевского колледжа Франческо Рубино.

Ранее учёные Медицинской школы Орегонского университета здоровья и науки в Портленде (штат Орегон) разработали инъекционный прибор с инсулином, регулируемый дистанционно. Аппарат должен значительно облегчить жизнь больным сахарным диабетом первого типа, так как работает на основе искусственного интеллекта, писал NEWS.ru.