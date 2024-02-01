Ученые развеяли миф о том, что мотыльки летят на свет Sciencealert: ученые опровергли миф о стремлении насекомых приблизиться к свету

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона опровергли миф о том, что насекомые стремятся лететь на свет. На самом деле искусственный источник освещения мешает им ориентироваться, из-за чего они начинают беспорядочно летать, отмечается в статье научного журнала Sciencealert.

По словам исследователей, мотыльки и другие насекомые совсем не пытаются приблизиться к источнику света, их действия обусловлены обратным желанием — улететь. Для этого они специально поворачиваются к нему спиной и начинают беспорядочно летать из-за дезориентации, а для наблюдателя создается иллюзия движения к свету.

Ученые также предупредили, что на самом деле этот процесс вреден для насекомых и всерьез угрожает их существованию. Оказалось, что в местах, где много искусственного света, особенно в ночное время, численность насекомых значительно сокращается. Пока решения, кроме как ограничить соответствующие источники освещения, у специалистов нет.

Ранее сообщалось, что в Уфе гигантский паук «взял в заложники» жильцов многоэтажки. Они заметили на подоконнике в подъезде гигантского паука и вызвали спасателей. Пока сотрудники МЧС ехали к месту происшествия. Спасатели вскоре выяснили, что находка представляет собой только экзоскелет тарантула, а самого паука не нашли.