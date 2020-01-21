Группа российских учёных успешно провела сравнительный анализ митохондриальных геномов всех трёх видов лжелопатоносов (осетровых пород рыб), в том числе и вымершего сырдарьинского, ДНК которого им удалось выделить из образцов, хранящихся в музеях. Полученные результаты проливают свет на эволюцию вымерших и вымирающих осетров, эндемиков Аральского региона, чья драматическая судьба напрямую связана с разрушительной деятельностью человека. Научные результаты были обнародованы в журнале Scientific Reports.

Аральские лжелопатоносы — древние представители семейства осетровых, живущие в бассейнах рек, впадающих в Аральское море, они — одни из жертв антропогенной активности в Центральной Азии. Род лжелопатоносы представлен тремя видами, которые встречаются только в центральноазиатском регионе. Один из них — сырдарьинский лжелопатонос, по-видимому, вымер, поскольку ученые не видели его с 1960-х годов. Остальные же — большой и малый амударьинские лжелопатоносы считаются исчезающими и плохо изучены в силу малой численности.

Считается, что сырдарьинский лжелопатонос сохранился лишь в музейных коллекциях, в то время как два других вида, обитающие в мутных водах Амударьи и Пянджа, находятся на грани исчезновения, и причиной этого стала так называемая Аральская экологическая катастрофа, вызванная интенсивным использованием водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи для орошения хлопковых полей, а также чрезмерным применением пестицидов.

Филогенетический анализ показал значительное расхождение между амударьинскими и сырдарьинским лжелопатоносами, подтвердив однако монофилетическое происхождение рода, сообщил NEWS.ru руководитель исследования и научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Николай Мюге. Было показано, что амударьинские лжелопатоносы формируют единый генетический кластер.

Для поиска лжелопатоносов в водах рек Амударьи и Сырдарьи возможно использование методов, связанных с анализом экзогенной ДНК. То есть речь идёт о ДНК рыб, попавшей в воду вместе с их фекалиями, отметил один из участников коллективного изыскания, научный сотрудник Нурландского университета университета (Норвегия) Артём Недолужко. Данный подход показал свою крайнюю эффективность для мониторинга видового разнообразия и оценки присутствия того или иного вида рыб в конкретном водоёме.

Учёные надеются, что дальнейшие исследования ядерного генома позволят оценить возможность межвидовой гибридизации лжелопатоносов Амударьи. Также геномные данные, полученные в ходе этой работы, открывают возможности для природоохранных мероприятий, подчёркивают исследователи.

До начала обмеления Аральское море было четвёртым по величине озером в мире. Деградация Арала началась в 1960-е годы, когда большая часть стока Сырдарьи и Амударьи стала через систему каналов забираться на орошение и хозяйственные нужды Туркмении, Узбекистана и южного Казахстана.

Поскольку солевые отложения на высохшем дне содержат большие количества химических удобрений и ядохимикатов (использовавшихся в сельском хозяйстве и смывавшихся с полей в реки и далее попадавших в море), вдыхание такого воздуха может негативно сказываться на здоровье людей и животных данных регионов. Ежегодно со дна Аральского моря ветрами поднимается до 75 млн тонн соли. Ядовитые соли Аральского региона обнаружены в крови пингвинов Антарктиды, на ледниках Гренландии, а также в лесах Норвегии, на полях Белоруссии и т. д.