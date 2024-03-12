Ученые раскрыли возраст уникального могильника за полярным кругом ТюмГУ: древний могильник за полярным кругом создан на рубеже XIX–XX веков

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Российские ученые выяснили, что детское захоронение в поселении Нум-хибя-сихэри VI, найденное за полярным кругом в ЯНАО, было сделано на рубеже XIX–XX веков, говорится в исследовании Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По мнению ученых, его сделали северные селькупы, однако как они оказались в этой локации, до конца неясно.

В 2016-2018 годах на территории Мамеевского археологического микрорайона в Тазовском районе ЯНАО была обнаружена небольшая наземная постройка и девять могильников. После серии анализов ученые пришли к выводу, что данные сооружения являются кладбищем, а все останки принадлежат младенцам.

Судя по всему, это именно детское кладбище. Как они там оказались — на этот вопрос нет точного ответа. Поселенческих комплексов рядом нет, они точно там не жили, группа приплыла из другого места, — заявил доцент ТюмГУ Александр Ткачев.

Он предположил, что селькупы плавали семьями, а грудничкам было сложно пережить длительные путешествия. Ткачев также напомнил, что достаточно высокий уровень детской смертности является характерной особенностью традиционных обществ.

Ранее группа археологов обнаружила в Панаме гробницу с золотом и артефактами, возраст которой оценивается в 1200 лет. Археологи нашли в гробнице набор круглых золотых пластин, два пояса из сферических золотых бус, а также серьги из зубов кашалота, покрытые золотом. В ней также нашли человеческие останки, свидетельствующие о жертвоприношениях.