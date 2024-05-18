Ученые раскрыли тайну строительства египетских пирамид Nature: ученые нашли иссохший рукав Нила, объясняющий строительство пирамид

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Ученые обнаружили иссохший рукав реки Нил, который объясняет строительство пирамид, сообщает издание Nature. В настоящий момент комплекс грандиозных строений в Египте находится в нескольких десятках километров от водоема, однако ранее он был гораздо ближе.

Изыскания ученых подтвердили спутниковые изображения и геологические данные. Согласно им, иссохший приток Нила использовался в течение многих лет для транспортировки стройматериалов. Исследователи назвали его ветвью Ахрамата.

Они считают, что находка поможет объяснить, почему пирамиды были построены в конкретном месте. Также исследователи предположили, что Нил «склонен к миграции». Из-за этого люди вынуждены были переезжать вслед за рекой.

Ранее директор Института гиперкомплексных систем в геометрии и физике, сторонник лаборатории альтернативной истории Дмитрий Павлов отметил, что процесс возведения египетских пирамид требовал не только невероятных усилий, но и точности расчетов. В связи с этим он допустил применение египтянами аналогов компьютерной техники. Он также обратил внимание на внешнюю облицовку пирамид. В этом случае египтяне использовали известняк.