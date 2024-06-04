Ученые раскрыли тайну смерти древнего царя Египта DM: фараон Секененре-Тао-II был жестоко убит в 1555 году до н. э. ударом в голову

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Археологи из Австралийского университета Флиндерса смогли восстановить примерную картину убийства египетского фараона Секененре-Тао-II, известного как Храбрец, сообщает Daily Mail. По информации ученых, древнего царя убили либо на поле боя, либо при захвате в плен в 1555 году до н. э.

Специалисты установили, что фараон встретил свою смерть в возрасте 40 лет во время попытки освободить Египет от гиксосов — династии палестинского происхождения, которая правила в Аварисе в дельте Нила. Так, ученые с помощью компьютерной томографии и рентгеновских снимков черепа Тао, обнаруженного еще в 1886 году в гробницах Дейр-эль-Бахри, установили, что фараон был тяжело ранен в голову. Предположительно, удар был совершен неким подобием топора, который рассек черепную коробку правителя. Кроме того, археологи пришли к выводу, что древнего царя атаковали одновременно с нескольких сторон.

Ранее ученые обнаружили иссохший рукав реки Нил, который объясняет строительство пирамид. В настоящий момент комплекс грандиозных строений в Египте находится в нескольких десятках километров от водоема, однако ранее он был гораздо ближе.

Изыскания ученых подтвердили спутниковые изображения и геологические данные. Согласно им, иссохший приток Нила использовался в течение многих лет для транспортировки стройматериалов. Исследователи назвали его ветвью Ахрамата.