Ученые раскрыли секрет очень редкого оптического явления Live Science: зеленый луч в небе возникает из-за рефракции солнечного света

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Редкое оптическое явление, известное как зеленый луч или зеленая вспышка, возникает из-за рефракции, или разделения солнечного света в особых условиях, выяснили ученые шотландского Университета Глазго в ходе исследования, опубликованного на портале Live Science. Увидеть этот феномен считается большой удачей.

Отмечается, что свечение изумрудного цвета возникает при восходе или заходе солнца. По словам специалистов, когда белый свет проходит под углом через среду с более высокой плотностью, например стекло или воду, длины волн разных цветов начинают искривляться и преломляться. Лучше всего это заметно при приближении солнца к горизонту. Чтобы увидеть зеленый луч, нужно находится там, где солнце видно близко к горизонту, например на побережье или высоко в горах, также нужно дождаться теплой погоды, поскольку слой нагретого воздуха способствует преломлению солнечного света под нужным углом.

При этом подчеркивается, что зеленая вспышка видна не более секунды. Помимо этого, ее цвет зависит от содержащихся в воздухе веществ. Атмосферные частицы рассеивают синий и фиолетовый свет, делая более заметным именно зеленый оттенок.

Отмечается, что на протяжении веков зеленый луч считался знаком большой удачи у мореходов и путешественников. У шотландцев есть легенда, что увидевшие зеленый луч смогут найти настоящую любовь и богатство. Также явлению посвятил одно из своих произведений французский писатель Жюль Верн.

Ранее сообщалось, что ученые Каролинского института в Швеции применили для терапии рака так называемые внеклеточные везикулы — небольшие мембранные пузырьки, которые наполняются химиотерапевтическим лекарством и прикрепляются к поверхности антител. Они призваны уничтожать опухолевые клетки и действовать в качестве иммунотерапии. Исследователи называют эти везикулы «письмами в бутылке», поскольку они созданы для обмена биомолекулами, такими как РНК и белки.