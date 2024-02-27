Ученые раскрыли, как радиоактивная фруктоза помогает в диагностике рака JNM: радиоактивная фруктоза выявляет раковые клетки при ПЭТ-сканировании

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Радиоактивная фруктоза показала эффективность в качестве инструмента для диагностики раковых опухолей и острых воспалений, выяснили ученые из Университета Оттавы. В исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Nuclear Medicine (JNM), говорится, что этот природный моносахарид способен «подсвечивать» раковые клетки при ПЭТ-сканировании.

Исследователи присоединили к модифицированной форме фруктозы радиоактивный фтор (18 F). При введении мышам с искусственными раком печени человека ПЭТ-сканирование через 20–45 минут после инъекции фруктозы показало, что она накапливается в опухоли и в меньшей степени в здоровых тканях, мозге и сердце.

Дело в том, что здоровые участки организма, не пораженные воспалительными процессами, не нуждаются в дополнительной энергии в виде сахара. Таким образом, фруктоза, заряженная радиоактивным фтором, может стать индикатором при диагностике рака и других воспалений в органах.

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