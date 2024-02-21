Ученые раскрыли, как музыка пробуждает в мозге «нейроны-предсказатели» Science Advances: музыка активирует в мозге «предсказывающие» ноты нейроны

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Прослушивание музыки активизирует в человеческом мозге особый тип нейронов, которые пытаются предсказывать следующие ноты, сообщает Science Advances, ссылаясь на результаты исследования ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. По данным издания, в исследовании приняли участие восемь человек, проходивших курс лечения эпилепсии.

Как говорится в статье, участникам было предложено прослушать несколько отрывков из песен и в это время ученые фиксировали активность слуховой коры головного мозга каждого добровольца. После была включена другая аудиозапись, представлявшая собой набор фраз. В итоге авторы исследования пришли к выводу, что для оценки высоты тона в речи и в музыке используются одни и те же нейроны, но для предугадывания нот задействуется их особый тип. Этот механизм эксперты объяснили наличием у человека определенных музыкальных паттернов.

Ранее ученые также пришли к выводу, что листья растения гинкго билоба могут помочь восстановить когнитивные функции, нарушенные в результате инсульта. Участие в исследовании приняли свыше 3,1 тысячи пациентов, перенесших инсульт в легкой и средней форме. Перенесших инсульт пациентов разделили на две группы. Первой группе в течение 14 дней вводилась комбинация биологически активных компонентов гинкго билоба, вторая группа испытуемых получала плацебо. В результате сравнительного анализа выяснилось, что первая группа пациентов быстрее справлялась с восстановлением.