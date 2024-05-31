Ученые предупредили о возмущении магнитного поля после выброса на Солнце Институт прикладной геофизики: выброс на Солнце возмутил магнитное поле Земли

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Сильный выброс корональной массы на Солнце, зафиксированный 29 мая, вызвал возмущение магнитного поля на Земле, сообщили ТАСС в Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики. Согласно прогнозам ученых, с 31 мая по 1 июня ожидается магнитная буря, мощность которой может достичь уровня G3 (cильный). По данной шкале уровень G1 классифицируется как слабый, а G5 — как экстремальный.

В конце суток 30 мая зарегистрировано возмущение магнитного поля, — предупредили в Институте прикладной геофизики.

Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что на Солнце зафиксировали новую вспышку высшего балла X. Он предположил, что она могла произойти в одной из новых областей звезды, которая пока находится на обратной стороне. По словам Богачева, находящиеся на обращенной к Земле стороне Солнца активные центры не имеют достаточной энергии для такой вспышки.

До этого ведущий научный сотрудник Института физики Земли РАН кандидат технических наук Кирилл Холодков рассказал, что космонавты, находящиеся на орбите Земли, сильно подвержены влиянию магнитных бурь. По его словам, их жизнь и здоровье напрямую зависят от космической погоды.