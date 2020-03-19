https://static.news.ru/photo/2412edca-69d9-11ea-972b-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Китайские учёные пришли к выводу, что один из самых распространённых симптомов COVID-19, наряду с респираторными проблемами, — нарушение пищеварения.

Результаты исследования опубликованы в Clinical Gastroenterology and Hepatology. Оно основано на наблюдениях в трёх больницах города Ухань в Китае. Выяснилось, что почти половина пациентов в качестве своей главной жалобы называли диарею или полное отсутствие аппетита.

Результаты исследования показывают, что пациенты с пищеварительными симптомами имели более длительный разрыв между появлением симптомов болезни и госпитализацией, чем пациенты, у которых были только респираторные симптомы. При этом излечение у них проходило сложнее и дольше.

Учёные отмечают, что, вероятно, респираторные симптомы были проявлены у самых тяжёлых больных, составлявших первую волну, поэтому они были описаны как основные, и именно на борьбу с ними, главным из которых является пневмония, было направлено лечение.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом распространения болезни стал продуктовый рынок города Ухань. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Им оказался коронавирус нового типа. Предполагается, что он благодаря мутациям передался от животных человеку.

Исследование возбудителя продолжаются до сих пор. Так, учёным уже удалось установить, что вирус может сохраняться на пластиковых и стальных поверхностях до 72 часов. Учёные также предполагают , что дети могут являться «скрытыми» разносчиками коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 219 тысяч человек, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.

О разработке препаратов против COVID-19 объявили 66 компаний в мире. При этом 51 из них занимается поиском вакцины, 15 — лекарств, основанных на ДНК, РНК или «малых молекулах». Так, старейшая фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical (Япония) хочет создать поликлональный анти-SARS-CoV-2-гипериммунный глобулина (H-IG) от коронавируса, писал NEWS.ru.