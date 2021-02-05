Учёные назвали признаки скорого разрыва отношений

https://static.news.ru/photo/30a61ab8-c93d-11e9-9b9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Russian Look

Признаки близкого разрыва отношений пары могут скрываться в электронных письмах и переписках в соцсетях. Об этом рассказывает Daily Star.

По информации издания, учёные проанализировали около миллиона сообщений, написанных семью тысячами пользователей. Все участники исследования в недавнем прошлом расстались со своими партнёрами.

Как удалось установить, за несколько месяцев до разрыва лексикон в письмах стал меняться. Исчезала эмоциональность, появлялось всё больше слов, указывающих на анализ ситуации со стороны собеседника. Появлялись чёткие аргументы при осмыслении проблем.

Резюмируя исследование, учёные отмечают, что не нужно многократно повторять пересказывать историю потерянной любви. Это нисколько не уменьшит боль, а только усилит её. И наоборот, чем меньше говорить о разрыве отношений, тем проще перенести расставание с партнером.

Ранее NEWS.ru писал о том, что немецкие учёные обнаружили у самцов мышей так называемые сперматозоиды-убийцы. Они выделяют отравляющие вещества и уничтожают конкурентов, дабы самим первыми добраться до яйцеклетки и оплодотворить её.