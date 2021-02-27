Учёные назвали четыре заболевания, связанные с тяжёлой формой коронавируса

https://static.news.ru/photo/1e7edc88-78de-11eb-9a45-96000091f725_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look Press

На риск попасть в больницу с коронавирусом и на тяжесть заболевания серьёзно влияют ожирение, гипертония, диабет и сердечная недостаточность. Об этом сообщила команда американских учёных по итогам математического анализа количества заражений и госпитализаций относительно имеющихся у людей заболеваний.

Исследователи проанализировали более 900 тысяч случаев стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 30% случаев были связаны с ожирением, 26% с гипертонией, 21% с диабетом, а 12% с сердечной недостаточностью, передаёт Journal of the American Heart Association.

Кроме того, фактором риска стал и возраст заболевших: в 8% случаев в больнице оказывались граждане с диабетом, чей возраст был меньше 50 лет. При этом люди старше 65 лет попадали в больницу в 29% случаев.

Число госпитализаций, связанных с указанными болезнями, было выше у темнокожих людей, а процент попадания на больничную койку с диабетом и ожирением оказался выше всего у латиноамериканцев.

Авторы исследования призвали медработников рассказывать пациентам, у которых есть риск перенести коронавирус в тяжёлой форме, о профилактических мерах — чтобы те могли изменить образ жизни, рацион и режим питания, а также обратить внимание на физическую активность.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные выяснили, какова вероятность заразиться коронавирусом от члена семьи.