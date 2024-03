Команда американских ученых из Института неврологии Ву Цай при Стэнфордском университете в Калифорнии заявила, что эффективным способом борьбы с дегенеративными болезнями мозга может стать стимуляция образования жировых оболочек, расположенных вокруг нервных волокон, итоги научной работы опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Подчеркивается, что этот процесс проходит в естественном виде, однако влияние на него с целью усиления его эффекта может решить одну из главных проблем человечества.