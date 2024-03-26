Ученые нашли уникальный способ лечения болезни Альцгеймера PNAS: в борьбе с Альцгеймером поможет стимуляция жировых оболочек в мозгу

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Команда американских ученых из Института неврологии Ву Цай при Стэнфордском университете в Калифорнии заявила, что эффективным способом борьбы с дегенеративными болезнями мозга может стать стимуляция образования жировых оболочек, расположенных вокруг нервных волокон, итоги научной работы опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Подчеркивается, что этот процесс проходит в естественном виде, однако влияние на него с целью усиления его эффекта может решить одну из главных проблем человечества.

Как отмечается в материале, процесс формирования данных жировых оболочек вокруг отростков нервных клеток называется миелинизацией, он необходим для того, чтобы сигналы в мозге передавались быстрее. Установлено, что при болезнях мозга, связанных с ухудшением его работы, защитный жировой слой разрушается, а в более тяжелых случаях исчезает. За эту деталь и зацепились исследователи.

Дальнейшие опыты на мышах позволили выявить условия, нужные для миелинизации, а совокупность этих факторов на уровне клеточного механизма получила название SRF. Были проведены контрольные исследования с целью отключения SRF — они показали, что в этом случае запускается определенная генная сигнатура, связанная со старением и болезнями мозга.

Ранее эксперты пришли к выводу, что тяга к сладкому может свидетельствовать о развитии у человека болезни Альцгеймера. Причиной тому является потеря вкуса и обоняния, что часто наблюдается у людей с деменцией. Кроме того, болезнь часто приводит к депрессии, а сладости являются источником серотонина, способного обеспечить кратковременное улучшение самочувствия.