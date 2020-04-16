Учёные нашли новый метод использовать энергию Солнца в производстве топлива

Учёные Национального исследовательского университета «МИЭТ» и Лодзинского технического университета разработали материал, который позволяет увеличить в 22 раза эффективность производства перспективного метанолового топлива из углекислого газа.
Результаты их исследования опубликованы в журнале Topics in Catalysis. Согласно им, использование ультрафиолета, составляющего 5% солнечного света, при синтезе метанола из CO2 фотокаталитическим методом увеличивает скорость его образования в 22 раза.
Развитие этой технологии позволит синтезировать органические вещества без использования сложного оборудования, необходимого в классическом методе синтеза, — говорится в материалах работы.
Подобное производство топлива снижает ядовитые выбросы углекислого газа в атмосферу. Учёные планируют разработать гибридную фотокаталитическую систему, которая будет приспособлена к работе в видимой области спектра. Она будет использоваться при синтезе органического топлива, очистке воды от органических загрязнений и производстве кислорода или водорода путём разложения воды,
Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные синтезировали молекулу, которая может поглощать свет во всём видимом спектре. Также она может выступать в качестве катализатора процесса образования водорода из воды с использованием солнечной энергии. Исследование специалистов из Университета штата Огайо
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