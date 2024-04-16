Ученые нашли крупнейшую черную дыру звездной массы в Млечном Пути

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Астрономы из европейской обсерватории GAIA обнаружили самую крупную черную дыру звездной массы в галактике Млечный Путь, ее масса превышает массу Солнца в 33 раза. Это открытие официально подтверждено Европейским космическим агентством (ЕКА), пишет ТАСС.

Одним из исследователей, обнаруживших эту черную дыру, стал астроном из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции Паскуале Пануццо. По его мнению, подобное открытие делается только раз в жизни. Космический объект, получивший название Gaia BH3 и находящийся в созвездии Орла на расстоянии около двух тысяч световых лет от Земли, является самой большой из существующих в нашей галактике.

Такие черные дыры образуются в результате гравитационного коллапса крупных звезд, объясняют эксперты. Обычно они имеют звездный компаньон, из которого черная дыра извлекает материю, создавая световые следы. В случае с Gaia BH3 такой звезды-компаньона не обнаружено, что делает это небесное тело еще более уникальным и трудным для обнаружения.

Это открытие стало первым, когда огромная черная дыра звездной массы была найдена в Млечном Пути. Ранее подобные объекты наблюдались только в далеких галактиках.

Ранее ученые из Иллинойского университета в США рассказали о том, как будет выглядеть конец Вселенной. По их словам, предложенный сценарий окажется самым ужасным зрелищем в глубокой тьме.