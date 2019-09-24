https://static.news.ru/photo/7e2b8ac6-deea-11e9-b54d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кошки привязываются к своим хозяевам так же, как и собаки. К такому выводу пришла группа исследователей, которые наблюдали за 79 домашними котятами в возрасте от трёх до восьми месяцев.

Сначала детёныши кошек находились в незнакомой комнате вместе с хозяевами, затем люди выходили из помещения, оставив котят внутри, после чего снова возвращались. В это время специалисты наблюдали за поведением питомцев, передаёт РЕН ТВ .

В результате выяснилось, что более привязанный к хозяину котёнок оставался спокоен и уделял внимание как человеку, так и изучению незнакомого пространства. В обратном случае животное нервничало — виляло хвостом, прыгало на колени к хозяину и замирало.

Как отмечает автор исследования Кристин Витале, непрочно привязанные к хозяевам кошки чаще показывают свою отчуждённость, а также прячутся и бегают.

В течение долгого времени бытовало предвзятое мнение о том, что так ведут себя все кошки. Но для большинства из них хозяин представляет источник безопасности. Ваш питомец зависит от вас, ему нужно чувствовать свою защищенность в моменты стресса, — прокомментировал Витале.

Крепко привязанными к хозяевам, как выяснилось в ходе эксперимента, оказались 64% котят. Похожие цифры учёные выявили во время повторения эксперимента со взрослыми особями.

Как писал News.ru, ранее американские учёные выяснили, что химические вещества, с помощью которых кошки общаются, метят территорию или отпугивают врагов, в основном производят не сами животные. За это отвечают бактерии, живущие с ними в симбиозе.