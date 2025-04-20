Послание загадочного черного саркофага из Антарктиды напугало ученых Звук из найденных в Антарктиде саркофагов напугал ученых из КНР, России и США

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Российские, китайские, американские и индийские ученые обнаружили во время экспедиции в Антарктиде таинственные черные саркофаги странной формы, которые привели их в замешательство, передает «Кулик». Уточняется, что загадочные объекты издавали странный звук, а внутри хранилось пугающее послание.

Найденные саркофаги были выполнены как будто при помощи лазерной резки, отметили ученые. Исследователи также обратили внимание, что объекты были теплыми, несмотря на мороз. Однажды ученые заметили, что один из контейнеров издал странный низкий гул после того, как на него попала капля воды.

Специалисты попытались вскрыть саркофаг. После того, как крышка была взломана, они извлекли из контейнера горячий цилиндр, выполненный из неустановленного металла. Затем на мониторах исследовательской станции появилось пугающее послание: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен».

Ранее представители ЦРУ сняли гриф секретности с отчета, в котором рассказывается якобы о нападении инопланетян на советских солдат. Согласно документу, бойцы Красной армии сбили НЛО над одним из военных объектов. Однако пришельцы пережили крушение, выбрались из-под обломков корабля и превратили почти всех военнослужащих в камень.