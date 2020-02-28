https://static.news.ru/photo/caef1f1a-5a6b-11ea-9279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

Учёные обнаружили в океанических глинах, сформировавшихся около 66 миллионов лет назад, внеземной иридий и другие металлы, которые могли распространиться по планете после столкновения с гигантским астероидом. Возраст породы совпал со временем великого мел-палеогенового вымирания.

Японские учёные из Университета Цукубы изучили состав глин в датском районе Стевнс-Клинт. Слой на границе мела и палеогена оказался обогащён медью, свинцом, серебром, цинком, галлием и мышьяком. Рядом с ними исследователи обнаружили имеющий космическое происхождение иридий.

Совпадение по возрасту с ударным событием, отражением которого является кратер Чикшулуб на полуострове Юкатан, навели учёных на мысль, что обогащённость халькофильными элементами связана с астероидом, который вызвал гибель динозавров, — пишет РИА Новости.

Металлы, заключили исследователи, оказались в облаке испарений и пыли, которое на несколько лет окутало Землю после столкновения с гигантским астероидом. Позже вещества осели в океан и отложились в глинах.

Как писал NEWS.ru, американские учёные посчитали скорпиона первым существом, вышедшим на сушу из океана. Возраст старейшего наземного животного Parioscorpio venator — 437 миллионов лет.