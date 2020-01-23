https://static.news.ru/photo/aedacc18-3e0d-11ea-a453-fa163e074e61_660.jpg Картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи» Фото: Общественное достояние/commons.wikimedia.org

Группа археологов нашла в черепе одной из жертв извержения Везувия стекловидный материал. Учёные пришли к выводу, что вулканический жар превратил в стекло ткани человеческого мозга.

Об этом сообщается в научном журнале New England Journal of Medicine.

Исследователи во главе с Пьером Паоло Петроне из неаполитанского университета Фридриха II проанализировали найденное в черепе стекло. Выяснилось, что оно содержит различные белки и жирные кислоты, обычно содержащиеся в тканях мозга и в волосах.

Как ранее писал NEWS.ru, древние греки, возможно, были первыми, кто изобрёл одноразовые чаши, чтобы избежать мытья посуды после долгих пьянок. С таким утверждением выступили археологи, которые нашли тысячи глиняных чаш без ручек на стоянках на острове Крит, а также во дворце Кносса.