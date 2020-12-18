У сингапурских новорождённых нашли антитела к COVID-19

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Сотрудники Сингапурской исследовательской сети акушерства обнаружили, что у женщин, переболевших коронавирусом во время беременности, родились дети с антителами.

По данным The Guardian, к моменту публикации исследования на свет появились пять детей с антителами к COVID-19. При этом они не были инфицированы вирусом, однако пока какой уровень защиты эти могут обеспечить эти антитела.

Также специалисты выяснили, что беременные переносят коронавирус не хуже, чем другие категории пациентов. Все находящиеся под наблюдением женщины полностью выздоровели, но двое из них потеряли детей при рождении. По мнению учёных, в одном случае причиной могли служить осложнения, вызванные коронавирусом. Всего участие в исследовании приняли 16 пациенток.

Как писал NEWS.ru, ранее академик РАН Вадим Покровс сообщил, что антитела к коронавирусу могут появляться у детей, если мать переболела COVID-19. Это работает и в случае коронавирусной инфекции. Медик подчеркнул, что дети переносят COVID-19 в основном легко, отсутствие иммуноглобулинов не играет большой роли.