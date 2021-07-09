У подножия Великой пирамиды обнаружили погребальную лодку Хеопса

У подножия пирамиды Хеопса археологи обнаружили почти две тысячи деревянных деталей лодки. Находку сделала команда исследователей из Египта и Японии, сообщает «МИР 24».

Учёные считают, что судно является погребальной ладьёй фараона Хеопса. Это уже вторая лодка, найденная в культурных слоях пирамиды.

Первую нашёл у южной стороны пирамиды ещё в 1954 году инженер Камаль эль-Малах. Тогда он заметил следы двух закрытых подземных камер. Исследования показали, что в них были спрятаны «солнечные ладьи». Учёные предполагают, что ими Хеопс мог пользовался при жизни, а после смерти они, согласно верованиям древних египтян, должны были его перевозить по небу вместе с богом Ра.

Второй корабль Хеопса находился в глубокой яме также у подножия пирамиды. Археологи раскопали в 13 её культурных слоях почти 1700 частей лодки. После реставрации артефакты планируется выставить в музее.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Египте крупное захоронение, возраст которого насчитывает около 2500 лет. Внутри учёные нашли более сотни неповреждённых саркофагов. Находка датируется поздним периодом истории Древнего Египта (664–332 годы до н. э.). По мнению экспертов, в саркофагах захоронены представители знати, которые при жизни занимали высшие должности.