У неандертальцев обнаружена Y-хромосома от Homo sapiens

https://static.news.ru/photo/f727d926-ffef-11ea-9edb-fa163e074e61_660.jpg Неандерталец Фото: Карма2/wikipedia.org

Международная группа учёных выяснила, что у поздних неандертальцев была Y-хромосома человека разумного (Homo sapiens). К таким выводам исследователи пришли, изучив Y-хромосомы у двух ближайших родственников современного человека — неандертальцев и денисовцев.

Изучив фрагменты костей трех неандертальцев и двух денисовцев, учёные обнаружили большее сходство между Y-хромосомами неандертальцев и современных людей, чем между ними и хромосомами денисовцев. Проведённое исследование показало, что межвидовое скрещивание неандертальцев с Homo sapiens привело к замене неандертальской Y-хромосомы на Y-хромосому Homo sapiens. При этом такой замены у денисовцев не произошло.

Антропологи отмечают, что неандертальцы и денисовцы — сестринские группы, отделившиеся от человека разумного более 550 тыс. лет назад, изначально их митохондриальная ДНК была похожа, но потом у неандертальцев она изменилась в результате скрещиваний с Homo sapiens, пишет Science.

На сегодняшний день доказано, что неандертальцы не являются прямыми предками современных людей. Около миллиона лет линии неандертальцев и сапиенсов развивались независимо друг от друга. Считается, что неандертальцы — вымерший вид рода человек, жившего на территории Европы и Средней Азии в ледниковый период. Они сосуществовали в Европе с Homo sapiens в течение 5 тысяч лет: с 45 тысяч лет до 40 тыс. лет назад.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате сексуального контакта с неандертальцами людям достался вирус папилломы. От них передались два самых опасных онкогенных вида из 600 существующих — HPV16 и HPV18. Эти штаммы могут спровоцировать образование рака шейки матки и половых органов. Чаще всего вирус передаётся половым путём

Кроме того, находка в одной из французских пещер доказала, что неандертальцы были далеко не самым отсталым видом. Исследователи обнаружили фрагмент пряжи, состоящий из трёх пучков волокон, скрученных вместе. Он представлял собой подобие верёвки, которой, по словам экспертов, пользовались первые жители Европы примерно 52–41 тысяч лет назад.