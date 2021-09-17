У «гормона счастья» нашли странную функцию

Американские биологи из Университета Вандербильта нашли у дофамина, известного также как «гормон счастья», необычную функцию. Оказалось, что он реагирует на стресс так же как на ощущение предвкушения от получения результата. Исследование опубликовано в Current Biology.

Ошибку мозга при распознавании стресса учёные выявили при опыте на мышах. Исследователи утверждают , что выбросы дофамина нельзя объяснить только участием в системе вознаграждения. Иногда он выделяется, когда мозг попадает в новую ситуацию или условия.

Биологи отметили, что их открытие поможет пересмотреть механизм работы наркотиков, повышающих уровень дофамина.

Из-за обилия сладких продуктов и напитков на прилавках магазинов в среднем человек потребляет десятки лишних калорий добавленного сахара — до 17 чайных ложек в сутки. Американские медики ранее рекомендовали включать в рацион максимум до 10% от суточной нормы калорий добавленных сахаров.

Но они предупреждают, резкое сокращение потребления сахаров может привести к не менее неприятным последствиям, потому что они приводят к изменениям «в естественной химии мозга». Среди симптомов плохое настроение и повышенная тревожность, потому что сахар помогает вырабатывать дофамин.