У беременных нашли механизм защиты от цитокинового шторма при коронавирусе

Международная группа учёных после изучения состава крови беременных женщин болеющих коронавирусом пришла к выводу, что особенности иммунной системы защищают их от цитокинового шторма в случае заражения COVID-19. Об этом пишут «Известия».

Для этого специалисты провели анализ крови 14 женщин, ожидающих ребёнка, которые переболели коронавирусом в лёгкой форме. Эти данные сопоставили с данными 28 здоровых беременных женщин и 15 небеременных женщин того же возраста.

У первой группы по сравнению со здоровыми оказался другой уровень про- и противовоспалительных цитокинов, пониженный уровень интерлейкина-6 (основной цитокин, регулирующий воспаление), а также повышенный уровень нейтрофилов — клеток, борющихся с вредоносными микроорганизмами.

Выяснилось, что у беременных женщин вырабатывается одинаковое количество воспалительных и противовоспалительных молекул, благодаря этому механизму COVID-19 у беременных протекает в мягкой форме.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что у человека при заражении коронавирусом наблюдается снижение уровня гемоглобина и рост уровня ферритина. Данный показатель можно объяснить тем, что коронавирус «выбивает» из гемоглобина железо.