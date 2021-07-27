У берегов Египта нашли затонувший более 2000 лет назад корабль

Археологи обнаружили в Средиземном море корабль, затонувший более двух тысяч лет назад. Останки судна находились у берегов Египта на месте древнего города Гераклион, сообщает «МИР 24».

По подсчётам учёных, корабль длиной 25 метров имел плоский киль и парус. Они предполагают, что судно предназначалось для передвижения по Нилу и ушло под воду во время землетрясения при обрушении храма Амона.

Ранее археологи нашли у подножия пирамиды Хеопса почти две тысячи деревянных деталей лодки. Специалисты считают, что судно являлось погребальной ладьёй фараона Хеопса. Это уже вторая лодка, найденная в культурных слоях пирамиды. Первую нашёл у южной стороны пирамиды ещё в 1954 году инженер Камаль эль-Малах. Учёные предполагают, что ими Хеопс мог пользовался при жизни, а после смерти они, согласно верованиям древних египтян, должны были его перевозить по небу вместе с богом Ра.