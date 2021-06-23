Трамп обвинил Китай в уничтожении улик в лаборатории в Ухане

Бывший американский президент Дональд Трамп обвинил власти Китая в уничтожении улик по коронавирусу из лаборатории в Ухане. В интервью Fox News он выразил уверенность в том, что эти улики существовали, но были намеренно скрыты от общественности.

Также Трамп заявил, что изначально знал о том, что COVID-19 начал распространяться из китайской лаборатории. Хотя и допускал , что это произошло случайно.

Есть те, кто считает, что это не было случайностью, — добавил он.

Экс-президент, считает, что теперь уже поздно искать доказательства, потому что уликам наверняка «нанесён серьёзный ущерб». На вопрос журналистов, почему раньше никого не интересовали причины возникновения коронавируса, Трамп ответил, что не понимает, почему демократы раньше не интересовались этим вопросом. Хотя, когда он был у власти, он неоднократно об этом говорил.

Экс-глава Белого дома добавил, что «колоссальный вред и ущерб», нанесённый Китаем миру, а не только США, возможно в конечном итоге, привели к тому, что история приобрела популярность.

США превратились в самый крупный источник коронавируса в мире. Об этом ранее заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на очередное упоминание американским президентом Дональдом Трампом «китайского вируса».