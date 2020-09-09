Токио: вирусы оказались необходимы для эволюции и выживания видов

https://static.news.ru/photo/58a1be50-f27c-11ea-977b-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Сотрудники детского перинатального Института Цинциннати (США) и Университета Азабу (Япония) выяснили, что вирусы играют важнейшую роль в эволюции млекопитающих, влияют на их способность размножаться и выживать. Эксперты пришли к таким выводам, изучив лабораторных мышей и человеческие зародышевые клетки.

Одна из научных работ показывает, что транскриптомы зародышей (совокупность всех РНК-транскриптов, или продуктов синтеза клетки) формируют уникальные характеристики сперматозоидов и яйцеклеток для подготовки следующего этапа зарождения жизни, пишет журнал Nature Structural & Molecular Biology. Кроме того, исследователи сосредоточились на супер-энхансерах — надёжных и эволюционно консервативных «регуляторах» генома.

Последние данные говорят о том, что в роли подобных регуляторов выступают эндогенные ретровирусы. Они оказывают влияние на экспрессию новых эволюицонировавших генов и помогают точно настроить видоспецифические транскриптомы у млекопитающих, в том числе людей. Эндогенные ретровирусы — это молекулярные остатки ретровирусов, которые заражают организм и со временем включаются в геном.

Современные учёные также не исключают появления в будущем гибридов инопланетян и людей. Такие существа могли бы заниматься колонизацией других миров во Вселенной. Если людям когда-нибудь всё-таки удастся встретиться с пришельцами, то варианты совместного существования могут быть разными.

Может начаться война, однако наиболее благоприятным является вариант сотрудничества с представителями других планет. В теории люди и инопланетяне могли бы создавать гибридных существ, которые объединят в себе всё лучшее от разных видов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские учёные обнаружили связь между рационом питания и случаями смертности от коронавируса. Эксперты проанализировали показатели смертности от коронавирусной инфекции и рацион питания в странах с низким индексом. Они пришли к выводу, что в странах с низкими показателями по смертности от коронавируса присутствует в рационе кислая пища, а в странах с высоким показателем — средиземноморская.

Так, низкая смертность была зафиксирована во время пандемии коронавирусной инфекции в России, Германии, Чехии, Турции и Китае.