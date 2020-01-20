Тест, определяющий новый коронавирус пневмонии 2019- nCoV, могут разработать в России в течение месяца. Диагностика вируса состоится в ближайшие недели.
Над созданием реагентов трудятся специалисты Центра стратегического планирования. Они приступили к работе уже 14 января. На диагностику вируса в будущем потребуется 15 минут,
Но тепловизор не позволяет выявить тех, у кого болезнь находится в инкубационном периоде. Тест, который готовят российские врачи, также будет непригоден для массовой проверки в аэропортах: он затруднит их работу. Но зато позволит быстро уточнить диагноз у тех, кто заболел после поездки в Китай.
Этот же набор реагентов позволит обследовать тех, кто был в контакте с больными. Это освободит от необходимости держать в карантине сотни человек, как это сейчас делается в Китае, где более 700 человек вынуждены ждать в стационарах проявления опасных симптомов.
Новый вирус пока ещё далёк от человеческих, которые циркулируют повсеместно. Его основной носитель в природе — летучие мыши. В Китае их едят, поэтому люди и заразились вирусом. Но чтобы заболевание стало массовым, нужно чтобы вирус адаптировался к человеку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Китае зарегистрированы 17 новых случаев пневмонии неизвестного типа. Об увеличении числа заболевших сообщило медицинское управление китайского города Ухань.
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