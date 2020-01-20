https://static.news.ru/photo/eedd2c1c-3b2d-11ea-a2eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Song Weixing/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тест, определяющий новый коронавирус пневмонии 2019- nCoV, могут разработать в России в течение месяца. Диагностика вируса состоится в ближайшие недели.

Над созданием реагентов трудятся специалисты Центра стратегического планирования. Они приступили к работе уже 14 января. На диагностику вируса в будущем потребуется 15 минут, пишут «Известия». тест применим в аэропортах, где прибывающих из Китая уже проверяют с помощью тепловизоров.

Но тепловизор не позволяет выявить тех, у кого болезнь находится в инкубационном периоде. Тест, который готовят российские врачи, также будет непригоден для массовой проверки в аэропортах: он затруднит их работу. Но зато позволит быстро уточнить диагноз у тех, кто заболел после поездки в Китай.

Этот же набор реагентов позволит обследовать тех, кто был в контакте с больными. Это освободит от необходимости держать в карантине сотни человек, как это сейчас делается в Китае, где более 700 человек вынуждены ждать в стационарах проявления опасных симптомов.

Новый вирус пока ещё далёк от человеческих, которые циркулируют повсеместно. Его основной носитель в природе — летучие мыши. В Китае их едят, поэтому люди и заразились вирусом. Но чтобы заболевание стало массовым, нужно чтобы вирус адаптировался к человеку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Китае зарегистрированы 17 новых случаев пневмонии неизвестного типа. Об увеличении числа заболевших сообщило медицинское управление китайского города Ухань.