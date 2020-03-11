https://static.news.ru/photo/d64070bc-63a8-11ea-86e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Физики пришли к выводу, что экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР и последующие энергоустановки подобного рода станут намного эффективней, если в качестве топлива выбрать лёд, а не газообразный водород.

Коллектив учёных под руководством профессора Принстонского университета (США) Эгемена Колемена несколько лет проводит эксперименты над одним из важнейших компонентов будущего ИТЭР — системой подачи топлива в реактор, пишет журнал Nuclear Fusion.

По их мнению, КПД механизмов не упадёт, если «обстреливать» плазменный бублик в магнитной катушке при помощи микрогранул льда. На практике подобный способ оказался эффективней, чем предполагалось в теории.

Ранее NEWS.ru сообщал, что швейцарские физики из Высшей технической школы Цюриха создали пятиметровую микроволновую квантовую линию связи. Учёные с помощью микроволнового резонатора длиной пять метров соединили два сверхпроводящих чипа из двух отдельных рефрижераторов с жидким гелием, охлаждённым до температуры минус 273,15 °C.

По такому квантовому мосту исследователям удалось передать информацию. В будущем изобретение можно будет использовать для квантовых компьютерных сетей, также оно пригодится для опытов в сфере фундаментальных исследований квантовой физики.