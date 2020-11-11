Американские учёные заявили о том, что пустыри провоцируют преступность

Городские власти во всех странах мира непрерывно ищут способы повышения безопасности в неспокойных районах, а в последние годы тенденция сноса заброшенных домов как способ достижения благой цели стала по-настоящему модной. И хотя на эти усилия потрачены миллионы долларов, новое исследование Канзасского университета показало, что программа по сносу более 500 заброшенных жилых домов в отдельно взятом городе так и не привела к значительному сокращению числа насильственных преступлений или преступлений против собственности.
Специалистка из Канзасского университета Хе-Сон Хан (Hye-Sung Han) провела изыскание, в ходе которого изучила 559 заброшенных домов в Канзас-Сити, а также уровень преступности в близлежащих к строениям районах. Она заметила, что снос «заброшек» не привёл к снижению преступности в окрестностях, и что локальные социально-экономические и жилищные характеристики оказались гораздо более надёжными предикторами (прогностическими параметрами) любых изменений уровня преступности,
Несмотря на то, что учёные уже давно пытаются связывать брошенное имущество (а также строения) с ростом преступности, специалистов, при этом, мало интересует вопрос, влияет ли снос заброшенных домов на криминогенную обстановку. Хотя, конечно, полиция и городские власти в разных странах упорно продолжают утверждать, что снос «дестроя» повышает безопасность жизни в близлежащих местах и ощутимо облегчает бремя силовикам, «удаляя» места и физические условия для противоправной активности.
Но, увы, качественных данных о связи преступности и заброшенного жилья не так уж и много. Исследования обычно посвящены тому, как заброшенность домов влияет на рынок недвижимости в конкретном районе. Ещё одним негативным фактором являются преступность и то, как она влияет на качество жизни тех, кто всё ещё живёт в районах, где есть заброшенные строения. Многие утверждают, что там, где больше брошенного жилья, больше преступности. Но это не совсем так, — сказала Хан.
Её исследование, выполненное в соавторстве со Скоттом Хелмом из Университета Миссури в Канзас-Сити,
Хан рассмотрела и другие объяснения роста или снижения преступности. По её мнению, одна из причин, по которой снос как фактор не имеет никакого практического значения, заключается в том, что когда вы сносите заброшенную собственность, у вас остаётся пустырь.
На самом деле я обнаружила, что каждый участок, на котором убирались дома, оставался пустым подолгу. И мне показалось, что именно неухоженные и «заброшенные» пустыри могут способствовать преступности в большей степени, — резюмировала американская исследовательница.
За время пандемии коронавируса в Москве число серьёзных преступлений значительно снизилось. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, писал NEWS.ru.