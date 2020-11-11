Американские учёные заявили о том, что пустыри провоцируют преступность

https://static.news.ru/photo/41d98cee-241c-11eb-825c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Городские власти во всех странах мира непрерывно ищут способы повышения безопасности в неспокойных районах, а в последние годы тенденция сноса заброшенных домов как способ достижения благой цели стала по-настоящему модной. И хотя на эти усилия потрачены миллионы долларов, новое исследование Канзасского университета показало, что программа по сносу более 500 заброшенных жилых домов в отдельно взятом городе так и не привела к значительному сокращению числа насильственных преступлений или преступлений против собственности.

Специалистка из Канзасского университета Хе-Сон Хан (Hye-Sung Han) провела изыскание, в ходе которого изучила 559 заброшенных домов в Канзас-Сити, а также уровень преступности в близлежащих к строениям районах. Она заметила, что снос «заброшек» не привёл к снижению преступности в окрестностях, и что локальные социально-экономические и жилищные характеристики оказались гораздо более надёжными предикторами (прогностическими параметрами) любых изменений уровня преступности, информирует международный агрегатор научных новостей eurekalert.org.

Несмотря на то, что учёные уже давно пытаются связывать брошенное имущество (а также строения) с ростом преступности, специалистов, при этом, мало интересует вопрос, влияет ли снос заброшенных домов на криминогенную обстановку. Хотя, конечно, полиция и городские власти в разных странах упорно продолжают утверждать, что снос «дестроя» повышает безопасность жизни в близлежащих местах и ощутимо облегчает бремя силовикам, «удаляя» места и физические условия для противоправной активности.

Но, увы, качественных данных о связи преступности и заброшенного жилья не так уж и много. Исследования обычно посвящены тому, как заброшенность домов влияет на рынок недвижимости в конкретном районе. Ещё одним негативным фактором являются преступность и то, как она влияет на качество жизни тех, кто всё ещё живёт в районах, где есть заброшенные строения. Многие утверждают, что там, где больше брошенного жилья, больше преступности. Но это не совсем так, — сказала Хан.

Её исследование, выполненное в соавторстве со Скоттом Хелмом из Университета Миссури в Канзас-Сити, было опубликовано в журнале Housing Policy Debate.

Хан рассмотрела и другие объяснения роста или снижения преступности. По её мнению, одна из причин, по которой снос как фактор не имеет никакого практического значения, заключается в том, что когда вы сносите заброшенную собственность, у вас остаётся пустырь.

На самом деле я обнаружила, что каждый участок, на котором убирались дома, оставался пустым подолгу. И мне показалось, что именно неухоженные и «заброшенные» пустыри могут способствовать преступности в большей степени, — резюмировала американская исследовательница.

За время пандемии коронавируса в Москве число серьёзных преступлений значительно снизилось. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, писал NEWS.ru.