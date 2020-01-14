https://static.news.ru/photo/71bd9af2-36df-11ea-8767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Учёные из Института физики атмосферы Китайской академии наук заявили, что в 2019 году среднегодовая температура поверхности и глубинных слоёв вод мирового океана поставила рекорд.

По данным экспертов, сейчас температура превышает типичные значения для прошлого десятилетия на 0,075 градуса Цельсия. По их подсчётам, за 25 лет люди «закачали» в океан столько тепла, сколько выделилось бы при подрыве 3,6 млн боезарядов, подобных бомбе, уничтожившей Хиросиму, пишет Advances in Atmospheric Sciences.

Ранее специалисты Минприроды выпустили доклад об аномальном тепле в Арктике в 2018 году. Отмечалось, что в указанный период температура была выше нормы на 2,5 градуса. Также к 2005 году площадь ледяного покрова в Арктике уменьшилась до 300 тыс. кв. км, а в 2018 году ледяной покров уменьшился ещё на 100 тыс. кв.м., писал NEWS.ru.