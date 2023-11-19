Тайна о местонахождении Ноева ковчега: какое открытие сделали ученые Археологи в Турции нашли доказательства о местонахождении Ноева ковчега

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Открытие турецких ученых позволило приблизиться к ответу на вопрос о местонахождении Ноева ковчега, сообщает РИА Новости. Что и где обнаружили археологи?

Что обнаружили турецкие ученые

Археологи из Стамбульского технического университета и Университета Агры имени Ибрагима Чечена с декабря 2021 года ведут раскопки в окрестностях деревень Тельчекер и Узенгили в провинции Агры. У подножия Арарата ученые уже много лет ищут следы Ноева ковчега.

Перед началом раскопок специалисты при помощи георадаров провели 3D-сканирование участка. Приборы зафиксировали под землей «искусственную конструкцию в виде корабля».

«Параллельные линии и угловые структуры на глубине от восьми до двадцати футов <...> — это то, чего вы не ожидаете увидеть в естественной геологической формации», — говорилось в отчете экспедиции за 2021 год.

Исследователи продолжили работу у деревень Тельчекер и Узенгили и изучили образцы горных пород и почв из района, где 1959 году были обнаружены предполагаемые руины ковчега. В составе изъятых материалов была обнаружена обработанная глина и морские организмы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM В 1959 году турецкий военный картограф Ильхан Дурупынар обнаружил в 30 км от горы Арарат окаменелости, напоминающие следы огромного корабля

«Основываясь на первоначальных результатах проведенных работ, мы считаем, что человеческая деятельность присутствовала в этом регионе со времен энеолита, между 5500 и 3000 годами до нашей эры», — сказал глава экспедиции Фарук Кая.

Ученые считают, что анализ горных пород может служить одним из доказательств, что Ноев ковчег причалил к Арарату, когда вода отступила. Однако группа археологов намерена продолжить работу и провести более масштабные и точные исследования. Они стартуют в 2024 году.

О чем гласит легенда о Ноевом ковчеге

Библейский рассказ о праведном Ное гласит, что ему Бог велел построить плавучее укрытие для его семьи и всех живых существ. В ковчеге ветхозаветный патриарх Ной (в Коране — пророк Нух) спрятался от вселенских вод, затопивших Землю, и тем самым спас жизнь человечеству. Вода ушла через девять месяцев, и тогда голубь принес Ною оливковую ветвь, указав, что рядом есть суша с растениями. В священном писании говорится, что случилось это у горы Арарат.

Арарат считается символом Армении, однако сегодня находится за ее пределами — на территории Турции. Однако армяне верят, что судно Ноя причалило именно к их земле.

Согласно Корану, ковчег Ноя причалил не на Арарате, а на Джуди. Эта гора высотой 2089 метров находится в юго-восточной Турции, недалеко от места, где сходятся границы Сирии, Ирака и Турции. Согласно исламским пророчествам, корабль Ноя-Нуха будет обнаружен человечеством перед самым концом света.

Ученые долгие годы пытаются выяснить, была ли история о ковчеге вымыслом или является реальностью.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Где еще искали Ноев Ковчег

Сотрудники из Библейского общества в Иране шесть лет назад заявили, что на наличие останков ковчега следует изучать другую гору. Они обратили внимание, что в священном писании не указано точное место причала, а лишь говорится о том, что Ной остановился «в горах Араратских».

Тогда археологи предположили, что «Араратские горы» из Книги Бытия — это государство Урарту. Оно существовало по VI век до нашей эры на территории Армении, Восточной Турции и Северо-Западного Ирана.

Иранские ученые заявили, что под библейское описание подпадает гора Тахте Солейман, на вершине которого позднее были обнаружены остатки окаменелой древесины. Однако они признали, что этого недостаточно для доказательств.

«Есть несколько белых пятен. Например, в Библии говорится, что он был построен из „дерева гофер“. Мы до сих пор не знаем, что это за дерево», — признались в библейском обществе.

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