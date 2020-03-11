https://static.news.ru/photo/b8e84a0e-6438-11ea-ba8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Студентка географического факультета АлтГУ Светлана Агафонова нашла в большой Ханхаринской пещере уникальные кости древних животных.

По данным пресс-службы Тигирекского заповедника, за две недели девушке удалось обнаружить кости и зубы лошади, мамонта, лисы, косули, бурого медведя и марала. Теперь все находки необходимо промыть и проклеить.

Всей найденные окаменелости изучит научный сотрудник Тигирекского заповедника Ирина Баева, передаёт «МК в Барнауле».

Ранее NEWS.ru писал. что юный житель города Петровск-Забайкальский раскопал в куче подготовленного для благоустройства песка кости и зубы шерстистого носорога, жившего свыше 10 тысяч лет назад.