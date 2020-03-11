Студентка географического факультета АлтГУ Светлана Агафонова нашла в большой Ханхаринской пещере уникальные кости древних животных.
По данным пресс-службы Тигирекского заповедника, за две недели девушке удалось обнаружить кости и зубы лошади, мамонта, лисы, косули, бурого медведя и марала. Теперь все находки необходимо промыть и проклеить.
Всей найденные окаменелости изучит научный сотрудник Тигирекского заповедника Ирина Баева,
Ранее NEWS.ru писал. что юный житель города Петровск-Забайкальский раскопал в куче подготовленного для благоустройства песка кости и зубы шерстистого носорога, жившего свыше 10 тысяч лет назад.
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